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Общество10 августа 2022 11:56

Транспортная прокуратура начала проверку после жалоб на продажу недействительных авиабилетов в Челябинске

Речь идет о дешевых сертификатах на перелеты по России в обе стороны
Ян Стоев
Ян Стоев
Пострадавшим туристам приходилось возвращаться обратно за свой счет.

Пострадавшим туристам приходилось возвращаться обратно за свой счет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральская транспортная прокуратура начала проверку после жалоб челябинцев, которые купили сертификаты на дешевые авиаперелеты по России, но не смогли ими воспользоваться. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

— Транспортной прокуратурой организован мониторинг СМИ с целью обнаружения сайтов о размещении подобной недостоверной информации и принятия мер к их блокировке, — сообщили в надзорном ведомстве. — Кроме того, устанавливается перечень авиакомпаний, в чей адрес осуществлялось предоставление недействительных документов.

Напомним, несколько челябинцев купили у женщины сертификаты на авиаперелеты по России — туда и обратно можно было слетать всего за пять тысяч рублей. Правда, воспользоваться уникальным предложением смогли не все. По словам пострадавших, продавец сертификатов покупала билеты в одну сторону, а обратно туристам приходилось возвращаться за свой счет.

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