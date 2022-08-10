Транспортная прокуратура начала проверку после жалоб на продажу недействительных авиабилетов в Челябинске

Пострадавшим туристам приходилось возвращаться обратно за свой счет.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Уральская транспортная прокуратура начала проверку после жалоб челябинцев, которые купили сертификаты на дешевые авиаперелеты по России, но не смогли ими воспользоваться. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
— Транспортной прокуратурой организован мониторинг СМИ с целью обнаружения сайтов о размещении подобной недостоверной информации и принятия мер к их блокировке, — сообщили в надзорном ведомстве. — Кроме того, устанавливается перечень авиакомпаний, в чей адрес осуществлялось предоставление недействительных документов.
Напомним, несколько челябинцев купили у женщины сертификаты на авиаперелеты по России — туда и обратно можно было слетать всего за пять тысяч рублей. Правда, воспользоваться уникальным предложением смогли не все. По словам пострадавших, продавец сертификатов покупала билеты в одну сторону, а обратно туристам приходилось возвращаться за свой счет.
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