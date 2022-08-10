«Трактор» на Мемориале Ромазана выиграл у «Автомобилиста» - 4:2. Фото ХК «Трактор»

Накануне челябинская ХК «Трактор» довел дело до победы в матче с хозяевами турнира – магнитогорским «Металлургом» (4:1). А сегодня, 10 августа, во втором матче Мемориала Ромазана «медведи» одолели екатеринбургский «Автомобилист». Счет в уральском дерби 4:2 в пользу челябинцев.

В первом и втором периоде черно-белые забросили по две шайбы. Голы на счету Александра Шепелева, Сергея Телегина, Теему Пулккинена и Кирилла Капустина. «Автомобилист» ответил лишь двумя точными бросками в первом и втором периодах.

Впереди у «Трактора» еще один матч на мемориале Ромазана. 12 августа челябинцы сыграют с хабаровским «Амуром» (начало в 15.00).

А с 24 по 27 августа в Челябинске пройдет традиционный Кубок губернатора. Вместе с «Трактором» сыграют «Барыс», «Металлург» и «Автомобилист».

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