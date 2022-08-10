Устроил охоту на зайцев: в реликтовом бору Челябинской области задержали браконьера с ружьем

Фото: министерство экологии Челябинской области

В Челябинской области на территории Джабык-Карагайскиого бора задержали браконьера. У мужчины при себе было незарегистрированное ружье и патроны. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии по региону.

— На вопросы инспектора регионального надзора на ООПТ, проводившего патрулирование, 31-летний мужчина ответил, что пришел с целью поохотиться на зайцев, незаконность своих действий понимает и вину не отрицает, — рассказали в ведомстве.

На место вызвали полицейских. Мужчину задержали, а оружие и боеприпасы изъяли. Сейчас решатся вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконной охоты.

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