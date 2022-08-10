В Челябинске госавтоинспекторы задержали грабителя, отобравшего у прохожего мобильный телефон

Злоумышленника задержали старшие лейтенанты полиции Андрей Прохоров и Сергей Усольцев. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске на улице избили 21-летнего парня. Грабитель отобрал у него мобильный телефон и скрылся. Пострадавший обратился за помощью в полицию.

Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, на поиск подозреваемого направили экипажи дорожно-патрульной службы, которые в этот момент находились неподалеку. Злоумышленника обнаружили через несколько минут после начала поисков старшие лейтенанты полиции Андрей Прохоров и Сергей Усольцев.

Госавтоинспекторы задержали подозреваемого и изъяли у него похищенный телефон. Мужчину доставили в ближайший отдел полиции, где его опознал пострадавший.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело в грабеже. Ему избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

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