В Челябинске за 10 млн рублей построят сквер для людей с ограниченными возможностями

Иллюстрация: управление архитектуры Челябинска

В Челябинске ищут подрядчика для строительства инклюзивного сквера на пересечении улиц Труда и Володарского. Начальная цена контракта составляет 10,3 млн рублей. Информация об аукционе появилась на портале Госзакупок.

Новое общественное пространство будет предназначаться для людей с ограниченными возможностями. Подрядчику необходимо сделать детские площадки, специальные качели, спортивную зону, а также сенсорный сад, тактильные тропинки и карусель, адаптированную для детей в инвалидных колясках.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 августа. Победителя торгов выберут 19 августа.

Напомним, средства на обустройство инклюзивного сквера выделил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Проект разрабатывался с учетом мнения общественников и представителей некоммерческих организаций.

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