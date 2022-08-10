Челябинский фотограф погиб в ДТП во время отдыха в Турции

Евгений Токарев погиб в ДТП. Фото: vk.com/e_f_f_g_e_n

Челябинский фотограф Евгений Токарев погиб в результате ДТП в Турции. Сейчас родные и близкие мужчины объявили сбор средств для транспортировки тела. Об этом рассказал друг погибшего Иван Шмелев.

— К сожалению, Женя погиб на отдыхе – случилось ДТП. До сих пор не верится… И я так понимаю, что страховка не полностью покрывает возвращение тела на родину, — рассказал Иван Шмелев на своей странице в сторис во «ВКонтакте».

В беседе с корреспондентом КП-Челябинск друг погибшего сообщил, что не знает всех подробностей аварии. Также ему неизвестен и виновник произошедшего.

Евгений Токарев был известным в Челябинске клубным фотографом. Его работы часто публиковались на сайтах ночных заведений.

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