Сценарий челябинского писателя прошел отбор Московского кинофестиваля

Ранее Максим Бодягин работал журналистом. Фото: Максим Бодягин / ВКонтакте

Сценарий журналиста и писателя из Челябинска Максима Бодягина прошла отбор Московского питчинга, который пройдет в рамках 44-го Московского кинофестиваля. Работа оказалась одной из 30, которые оценили судьи.

— Сценарий — это плод коллективного творчества. Я благодарен команде, которая вместе со мной работала над этой историей, — продюсерам Дарье Ким и Ирине Рябининой. Я очень рад, что наша заявка была отобрана среди больше шестисот других. Это круто, потому что «Капкан» — мой дебютный проект. Это круто, потому что я из Челябинска, — цитирует Бодягина издание hornews.com.

Всего на питчинг было подано 620 заявок. Работа Бродягина будет соревноваться с другими четырьмя сценариями в категории «Игровое полнометражное кино». Сам Московский международный кинофестиваль стартует 26 августа — победитель питчинга получит финансовую поддержку.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о том, что форум уральской молодежи «Утро» в 2023 году пройдет в Челябинске. Некоторые участники мероприятия выигрывали гранты на съемки своих фильмов.

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