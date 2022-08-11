Городу Челябинской области выделят деньги на обновление водоснабжения

Всего на обновление систем в регионах выделят 150 миллиардов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Златоусту выделят деньги из Фонда национального благосостояния на обновление коммунальной инфраструктуры. Об этом в своих социальных сетях рассказал депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников.

— Такая поддержка поможет решить многие застарелые проблемы, которых в территориях немало. Например, открытая система горячего водоснабжения в районе Машзавода в Златоусте. Я, как депутат Госдумы, не раз обращался в профильное министерство с просьбой включить финансирование этого проекта в целевые программы, — объяснил Колесников.

Суммарно власт планируют выделить регионам из фонда 150 миллиардов рублей до 2023 года. По мнению Колесникова, такая колоссальная сумма позволит обновить систему водоснабжения быстрее.

Обновление ждет и систему водоснабжения Челябинска. В поселке Сосновка готовят к запуску первый блок станции УФ-обеззараживания воды, который в последствии будет обеспечивать чистой водой не только Челябинск, но и Копейск, Еманжелинск, Коркино.

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