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Политика10 августа 2022 23:15

В Челябинской области назначен новый замминистра спорта

Место было вакантно почти два месяца
Андрей МОСКВИЧЕВ
Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер

Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области назначили нового замминистра спорта региона. Согласно указу Алексея Текслера на сайте правовой информации, им стала Елена Низамова.

— Назначить Низамову Елену Валерьевну заместителем министра физической культуры и спорта Челябинской области с 11 августа. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, — указано в документе.

Ранее Низамова возглавляла юридический отдел регионального министерство образования. Сейчас она на новом посту ей назначен испытательный срок в один месяц.

Ранее проблемы возникли у другого ведомства Челябинской области. В региональном миндортрансе объяснили, что некоторые челябинцы купить экономичные проездные из-за сбоев в оборудовании.

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