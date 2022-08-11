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Происшествия11 августа 2022 1:48

На границе Челябинской области и Башкирии произошло смертельное ДТП

Из-за аварии было парализовано движение
Андрей МОСКВИЧЕВ
Фото: Управление ГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Фото: Управление ГИБДД МВД по Республике Башкортостан

На границе Абзелиловского района Башкортостана и Челябинской области под Магнитогорском произошло смертельное ДТП с двумя погибшими. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД республики.

— На 4-м километре автодороги Озерная-К.Рудник столкнулись «Лада Приора» и встречный «KIA». В результате аварии два человека погибли. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы, — уточнили в ведомстве.

Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. Как отметили очевдцы, ДТП парализовало движение на дороги. Столкновение также было очень сильным, так как оба автомобиля получили огромные повреждения.

Ранее мы писали о том, что челябинский фотограф Евгений Токарев погиб в результате ДТП в Турции. Сейчас родные и близкие мужчины объявили сбор средств для транспортировки тела.

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