«Пассажиры слетели с мест»: в Челябинске маршрутка столкнулась с троллейбусом, пострадала пенсионерка

Фото: vk.com/kotovaznaet

Челябинске троллейбус въехал в подрезавшую его маршрутку. ДТП случилось утром 10 августа на улице Воровского.

28-летний водитель автобуса ПАЗ, перестраивался вправо и перегородил дорогу троллейбусу №16. Произошло столкновение. Травмы в аварии получила 67-летняя пассажирка троллейбуса. Женщине оказали первую помощь и отправили долечиваться на дому.

Об аварии рассказала ехавшая в троллейбусе жительница Челябинска.

— Около остановки нас подрезает маршрутка №85, вылетает перед троллейбусом, — поделилась она. — Водитель резко тормозит, пассажиры слетают с мест. Я после операции на колене, стояла на выход, крепко держалась за поручень. Рядом со мной падает кондуктор, ее просто сдуло с места.

— В отношении водителя автобуса ПАЗ вынесено постановление об управлении транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена. По факту ДТП проводится административное расследование, — заявили в ГИБДД Челябинска.

Напомним, накануне в Челябинске полицейские сняли прямо с рейса маршрутный ПАЗ, у которого оказалась неисправной система рулевого управления.

На прошлой неделе произошло резонансное ДТП с маршруткой, автобусом и двумя автомобилями. В региональном миндортрансе заявили, что автобус вылетел на встречную полосу и врезался в дом после того, как его подрезал водитель маршрутки.

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