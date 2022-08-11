Новые погодные неприятности: жителей Челябинской области предупредили о резких перепадах температуры и грозах с градом

Зонт пригодится: если не от дождя, то от палящего солнца Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинской области 11 августа пройдут грозы и может выпасть град. Ветер слегка усилится, до 4-9 метров в секунду. Возможны даже отдельные сильные порывы до 18 метров в секунду. При этом по-прежнему будет очень жарко. Днем метеорологи ожидают +27, +32 градуса.

Специалисты прогнозируют резкие колебания температуры. По ночам будет холодать, а днем снова станет устанавливаться жара.

В ночь на пятницу 12 августа обещают всего +11, +16, а в низинных и горных районах даже до +8 градусов. При этом днем 12 августа будет +23, +28. Снова пройдут кратковременные дожди с грозами.

В ночь на субботу температура может понизиться до +6, а днем 13 августа воздух вновь разогреется до +30 градусов.

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