Не гуляйте по утрам и снимите контактные линзы: Роспотребнадзор посоветовал челябинцам спасаться от усилившегося смога

Жителям Челябинска несколько дней подряд приходится дышать гарью Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске продлили действие режима неблагоприятных метеоусловий до 19:00 11 августа. НМУ в городе объявили почти неделю назад, 5 августа, и с тех пор ситуация не улучшается.

По данным единой системы мониторинга атмосферного воздуха, в последние сутки в городе оказалась превышена предельно допустимая концентрация оксида углерода. Вплотную к критической отметке подошло содержание в воздухе взвешенных микрочастиц.

В региональном управлении Роспотребнадзора попросили челябинцев соблюдать осторожность в период НМУ. Санитарные врачи советуют не оставаться подолгу на улице, особенно в утренние часы, и не открывать дома окна. Кроме того, челябинцам рекомендуют временно перейти с контактных линз на очки, промывать глаза и нос, чаще пить воду, в помещении почаще делать влажную уборку, а а на улице использовать маски и респираторы.

— В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу, — рассказал замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Владимир Ефремов.

Напомним, по прогнозам метеорологов и специалистов минэкологии, усиленный дымом от пожаров в ХМАО смог начнет рассеиваться только 12 августа. А 11 августа в Челябинской области прогнозируют сильную жару и грозы с градом.

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