В Челябинской области подросток устроил ДТП и попал в больницу

Фото: Отдел МВД по Каслинскому району
В Челябинской области подросток пострадал в ДТП, которое сам же спровоцировал. Авария случилась днем 10 августа на улице Коммуны в Каслях.
Как рассказали в отделе МВД по Каслинскому району, 16-летний юноша на ВАЗ-2109 выезжал на дорогу и не уступил Renault Arkana под управлением 22-летнего водителя. Произошло столкновение. На ВАЗе осталась глубокая вмятина, а его водитель получил травмы. С места происшествия подростка увезли в больницу.
Напомним, в Челябинске в ДТП пострадала пенсионерка. Она ехала в троллейбусе, перед которым на дорогу неожиданно вырулила маршрутка.
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