Отдал поля в обмен на напольные часы: бывшего главу района в Челябинской области будут судить за взятку

Байдавлет Тайбергенов. Фото: администрация Агаповского района
В Челябинской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего главы Агаповского района Байдавлета Тайбергенова. Его будут судить за получение взятки.
По версии следствия, глава района совершил преступления в 2016-2018 годах.
— Он получил от генерального директора коммерческой организации взятки в виде денег и напольных часов на общую сумму более 1 млн, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
В обмен на деньги и часы Байдавлет Тайбергенов помог бизнесмену оформить аренду на сельскохозяйственные земли.
Бывший глава района полностью признал свою вину и заключил со следствием соглашение о сотрудничестве. Во время расследования арестовали счета и автомобиль подозреваемого.
Напомним, тогда еще действующего главу Агаповского района задержали сотрудники ФСБ в конце мая этого года.
67-летнему Байдавлету Тайбергенову грозит штраф до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до 15 лет.
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