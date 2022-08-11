Отдал поля в обмен на напольные часы: бывшего главу района в Челябинской области будут судить за взятку

Байдавлет Тайбергенов. Фото: администрация Агаповского района

В Челябинской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего главы Агаповского района Байдавлета Тайбергенова. Его будут судить за получение взятки.

По версии следствия, глава района совершил преступления в 2016-2018 годах.

— Он получил от генерального директора коммерческой организации взятки в виде денег и напольных часов на общую сумму более 1 млн, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В обмен на деньги и часы Байдавлет Тайбергенов помог бизнесмену оформить аренду на сельскохозяйственные земли.

Бывший глава района полностью признал свою вину и заключил со следствием соглашение о сотрудничестве. Во время расследования арестовали счета и автомобиль подозреваемого.

Напомним, тогда еще действующего главу Агаповского района задержали сотрудники ФСБ в конце мая этого года.

67-летнему Байдавлету Тайбергенову грозит штраф до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до 15 лет.

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