Владельцы ключей от «Умных домофонов» сэкономят на проезде в общественном транспорте

Фото: "Интерсвязь"

С 10 августа в Челябинске выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Один билет, приобретённый за наличные, обойдётся челябинцам в 30 рублей, по банковской карте — в 26. Стоимость поездки при оплате с помощью ключ-карты от «Умного домофона» компании «Интерсвязь» — 25 рублей. В эту сумму входит безлимитное количество бесплатных пересадок в течение часа.

«Умные домофоны» установлены в 73% высокоэтажных многоквартирных домов города. Ключи от них есть у большей части челябинцев. Получить фирменный брелок можно даже без установки устройства, достаточно обратиться в центр обслуживания абонентов компании.

Чтобы начать оплачивать проезд ключ-картой, необходимо зайти в бесплатное мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город», открыть раздел «Транспортная карта», нажать кнопку «Активировать ключ» и следовать дальнейшим инструкциям. Сервис также поддерживает действующие «Транспортные карты» челябинцев. Пополнить баланс можно без комиссии прямо в приложении через «Сбербанк Онлайн» или «Систему Город»

Возможность бесконтактной оплаты проезда с помощью ключа от домофона доступна челябинцам с 2020 года. Эта услуга была особенно востребованной во время пандемии, а в феврале 2022 года получила новый импульс развития. Девайс пришёл на смену платежным сервисам Apple и Google Pay, которые ограничили свою работу на территории России.

— С момента отключения зарубежных расчётных систем количество пользователей раздела «Транспортная карта» в мобильном приложении «Интерсвязь. Умный город» увеличилось до 53 тысяч человек. А ключом от домофона при оплате проезда они воспользовались более 1,5 млн раз, — комментирует руководитель проекта «Транспортная карта» компании «Интерсвязь» Юлия Сметанина.

Напомним, «Транспортная карта» — это один из сервисов, входящих в экосистему «Умный город». Разработка челябинских IT-специалистов имеет высокую степень защиты. Информация, которая хранится в ключе, зашифрована, поэтому злоумышленники не смогут воспользоваться средствами пользователей или попасть в чужой подъезд.

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