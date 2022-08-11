Житель Башкортостана обокрал в Челябинске 10-летнюю девочку

Оперативники нашли телефон ребенка Фото: Михаил ФРОЛОВ

В челябинском аэропорту обокрали 10-летнюю девочку. Школьница лишилась телефона за 14,5 тыс. рублей. Похитителем оказался житель Башкортостана.

Мужчина прилетел в Челябинск из Москвы и стоял на площади перед аэровокзалом вместе с девочкой и ее дедушкой. Дедушка и внучка уехали на такси, а на скамейке остался забытый школьницей телефон. Вместо того, чтобы позаботиться о возвращении гаджета, мужчина спрятал телефон в карман. Он успел уехать на автобусе в Челябинск, а потом добраться до родного Башкортостана. Но через день домой к похитителю пришли вычислившие его полицейские. Телефон изъяли.

Как рассказала в региональном ЛУ МВД на транспорте, в отношении 38-летнего мужчины возбудили уголовное дело о краже. Сейчас подозреваемы й под подпиской о невыезде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru