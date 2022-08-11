В Магнитогорске будут судить мужчину, который восемь лет назад задушил тещу подушкой

Мужчина восемь лет скрывался от правосудия в Санкт-Петербурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Магнитогорске Челябинской области будут судить мужчину, который восемь лет назад убил бывшую тещу. В 2014 году он пришел к ней в гости и попросил занять денег. 60-летняя женщина отказала своему зятю, и тогда тот избил ее кулаками, а затем схватил подушку и задушил.

После этого мужчина украл из дома золотые украшения и парочку мобильных телефонов. Сдал в ломбард, выручил с этого 47,5 тысяч рублей и поехал автостопом до Санкт-Петербурга. Целых восемь лет он скрывался там. Сейчас мужчине уже 43 года, и Фемида его все-таки настигла.

— Обвиняемый в ходе предварительного следствия не отрицал своей причастности к преступлениям, подробно рассказал об обстоятельствах и мотивах их совершения, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уголовное дело будут рассматривать в Ленинском районном суде Магнитогорска. Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru