Андрей Барышев поздравил долгожителей Центрального района

Фото: "Соцгород"

Традиция поздравлять пожилых людей на дому зародилась еще с момента начала работы «Соцгорода». И спустя почти четверть века она не теряет своей актуальности – пенсионеры с радостью принимают поздравления от неравнодушных общественников. За эти годы теплые отношения сложились у «Соцгорода» с советом ветеранов Центрального района: они вместе приходят к долгожителям и радуют их вниманием и подарками.

А на днях представители ветеранского движения сами пришли в гости к Андрею Барышеву, чтобы вручить ему благодарность за совместную работу и обсудить планы на будущее. Андрей Викторович в свою очередь поздравил председателя совета ветеранов Центрального района Александра Павловича Блинова с прошедшим днем рождения, а его «правую руку», председателя социально-бытовой комиссии — Ирину Сергеевну Кальметьеву — с 85-летним юбилеем. Именно она организует встречи с долгожителями района и выезжает их поздравлять вместе с общественным движением «Соцгород».

Фото: "Соцгород"

Для многих такие визиты становятся неожиданным, но очень приятным сюрпризом, и растроганные ветераны не могут сдержать слез. За чашкой чая они делятся воспоминаниями, рассказывают о детях и внуках, благодарят «Соцгород» за внимательное и чуткое отношение.

Лариса Сергеевна Цикман родилась и выросла на Южном Урале. Недавно она отметила 95 лет. Несмотря на преклонный возраст, пенсионерка находится в отличной форме и всегда позитивно настроена.

Всю жизнь Лариса Сергеевна проработала экономистом. Начинала свой рабочий путь на заводе им. Колющенко, продолжила в Южуралглавсбыте и несколько лет трудилась в одном из министерств Челябинской области.

Фото: "Соцгород"

Оптимизм и бодрость духа ей помогают сохранять родные и близкие люди, которые всегда находятся рядом. По словам пенсионерки, продолжительность и качество жизни во многом зависят от позитивного настроя, активной жизненной позиции и занятий спортом. На своем личном примере она это прекрасно доказала!

Еще одна юбилярша Центрального района Анна Григорьевна Устиненкова отметила 90 лет. По профессии она учитель и воспитатель-логопед. Энергичная, неуспокоенная, всегда в хорошем настроении Анна Григорьевна шутит: «Я могу заряжать электричеством весь дом, потому что во мне много энергии, и я стараюсь ее постоянно куда-то направлять».

Эта пожилая женщина с хорошим чувством юмора всегда готова помочь друзьям, соседям, и не обращает внимания на мелкие неурядицы и трудности. Жизненное кредо Анны Григорьевны: «Сохранять бодрость духа, не опускать руки в любых ситуациях, жить с юмором и больше улыбаться. Только тогда человек будет чувствовать себя счастливым!»

Именно этого хотят пожелать всем нашим юбилярам. Будьте здоровы и счастливы, берегите себя! «Соцгород» всегда рядом.

Телефоны общественной приемной Андрея Барышева: 8 908 577-68-66, 8 952 502-19-52.