Корабль, батуты и 500 деревьев появятся в новом челябинском парке

В администрации обещают не забывать о поливе саженцев. Фото: мэрия Челябинска

В Парке дружбы в Челябинске начали высаживать новую партию деревьев. Ранее на территории разместили 140 сосен и даурских лиственниц, а теперь планируют посадить около 500 молодых яблонь, ясеней, сосен и рябин. Как сообщили в мэрии города, после этого парк станет самой большой зеленой зоной в Тракторозаводском районе. Саженцы в него привозят в рамках компенсационных высадок, взамен срубленных в других местах деревьях

Ясени и яблони будет окружать свежая трава. Газон засеивают на площади 3,4 тыс. квадратных метров.

В августе в парке планируют закончить установку трех игровых площадок. Дети смогут прыгать на батутах и качаться на качелях, а ан одной из площадок установят модель корабля.

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