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Общество11 августа 2022 7:26

В лес ни ногой: в Карталинском районе запретили ходить за грибами и ягодами

В Карталинском районе ввели особый противопожарный режим
Елена КОЛЧИНА
Год назад по Карталинскому районе прошел огневой шторм

Год назад по Карталинскому районе прошел огневой шторм

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Карталинском районе Челябинской области с 11 августа ввели особый противопожарный режим. Распоряжение об этом подписал глава района Анатолий Вдовин. Противопожарный режим будет действовать до 21 августа.

— На ближайшие семь дней прогнозируется четвертый класс пожарной опасности, усиление ветра до 15 метров в секунду, повышение температуры до +30 градусов, — объяснили в районной администрации необходимость экстренных мер.

В ближайшие 10 дней на территории Карталинского района запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву. Главам населенных пунктов поручили опахать границы жилых зон для защиты огня, а в зонах риска открыть временные противопожарные посты.

Напомним, в прошлом году Карталинский район пострадал из-за катастрофических природных пожаров. Огонь перешел на жилые дома, загорелись поселки Запасное и Джабык.

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