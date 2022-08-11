Противоправные проверки в отношении курганских предпринимателей отменила Корпорация МСП Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сотрудники Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства предотвратили проведение проверок бизнеса Курганской области во время действия моратория на них. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал гендиректор Корпорации Александр Исаевич.

Во время мониторинга в реестре были выявлены записи о запланированных Роспотребнадзором проверках в отношении 4-х представителей малого бизнеса. Сообщить о фактах таких проверок бизнесмены могут через «Сервис 360°», на котором действует спецраздел, посвященный недобросовестным действиям проверяющих органов.

Как сообщает в своем телеграмм-канале Александр Исаевич, реестр проверок — это как документ строгой отчетности: в него нельзя просто так добавить что-то и аналогичным образом удалить какие-то записи. На все должны быть определенные основания.

- Мы совместно с центральным аппаратом Роспотребнадзора провели необходимую совместную работу, по итогам которой записи о запланированных мероприятиях в отношении 4-х курганских предпринимателей исключены из реестра, — уточнил генеральный директор Корпорации МСП.

С учетом действующих ограничений, вида деятельности и категории риска проверки в отношении этих организаций не должны были даже планироваться. На это обратили внимание специалисты Корпорации, которые постоянно ведут мониторинг реестра, и именно благодаря ему и выявили записи о готовящихся проверках. В перечень запланированных контрольных мероприятий были включены представители разных сфер: производитель мяса и пищевых субпродуктов, продавцы фруктов и овощей, напитков и табачных изделий.

Напомним, в Правительстве продлили мораторий на проверки бизнеса в текущем году. Под его действие попадает порядка 100 тысяч малых и средних предприятий. По данным Минэкономразвития РФ, за 6 месяцев 2022 года было проведено 57,7 тысячи проверок. Что в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.