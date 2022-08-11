Позвали на экзамен: в Челябинской области полицейские помогут беженцу из Украины получить водительстве права

Беженцу придется заново пройти обучение в автошколе, чтобы получить права Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области сотрудники ГИБДД решили помочь бывшему жителю Запорожской области Украины. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», у беженца во время пожара сгорели водительские права. Осталась только их копия и документы об обучении в автошколе. Мужчине не удалось оформить российское водительское удостоверение, и его супруга пожаловалась на ситуацию в соцсети.

Руководители управления ГИБДД по Челябинской области прочитали пост и решили встретиться с семьей, чтобы разобраться в проблеме. Но российские водительские права взамен пропавших украинских мужчине не выдадут, закон не позволяет этого сделать.

— Сотрудники ГИБДД готовы оказать содействие по подбору автошколы и времени сдачи экзамена, — пообещали в региональном полицейском главке.

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