В этом году в Челябинской области планируется сдать больше 1,8 млн кв. метров жилья

Объем ввода жилья по сравнению с 2021 годом вырос на 37,8% Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году в Челябинской области планируется сдать в эксплуатацию 1,8 млн квадратных метров жилья. Об этом на круглом столе в «Комсомольской правде-Челябинск» рассказала начальник Управления жилищной политики Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области Лариса Шелюгина.

— В 2022 году в соответствии с федеральным проектом «Жилье» должно быть введено 1 миллион 649 тысяч квадратных метров. Исходя из текущей ситуации, планируется сдать в эксплуатацию более 1,8 млн квадратных метров жилья, — рассказала Лариса Шелюгина.

По ее данным, за семь месяцев 2022 года объем ввода жилья по сравнению с 2021 годом вырос на 37,8%. По предварительным данным, за январь-июль введено в эксплуатацию 1,2 млн квадратных метров жилья. Из них на юридические лица пришлось 468 тысяч квадратных метров, население построило 766 тысяч квадратных метров.

Как добавила Лариса Шелюгина, в настоящее время в Челябинской области строится 504 многоквартирных дома.

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