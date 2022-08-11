«Задела на будущие годы мало, но земля есть»: в Челябинске стали выдавать меньше разрешений на строительство

В Челябинске сегодня есть больше 40 площадок под строительство, но застройщики выжидают Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинские застройщики в этом году не так активно, как хотелось бы, получают разрешения на строительство. Как рассказал сегодня, 11 августа, на круглом столе в «Комсомольской правде-Челябинск» замглавы города по строительству Владимир Шамне, застройщики проявляют определенную осторожность.

— Событий в этом году произошло много: и спецоперация, и ковидные «истории» еще не закончились. Поэтому, конечно, осторожность присутствует – мы это замечаем по количеству разрешений на строительство, которые получают застройщики. Есть определенный спад по сравнению с 2021 годом, — сказал Владимир Шамне. – Если говорить о будущем, то пока большого задела на следующие годы мы не видим. Надеюсь, настроения изменятся и разрешений на строительство будет выдано больше. Тем более, что земельные участки для этого есть – у нас в городе больше 40 площадок под комплексное развитие территорий. Надеюсь, они станут базой за строительства жилья в Челябинске.

Заместитель генерального директора АО «ЮУ КЖСИ» Михаил Демаков добавил, что, несмотря на все потрясения, на сроках строительства новых объектов они не сказались. Напомним, осенью 2021 года корпорация анонсировала строительство второй очереди домов в «Белом хуторе».

— Была небольшая пауза в 2-3 недели, но в настоящий момент мы вошли в нормальный рабочий темп. Один дом вводится в этом году, второй – в 2023 году, — рассказал Михаил Демаков. — Параллельно со строительством домов идет возведение социальных объектов. В прошлом году решился вопрос по привлечению инфраструктурного займа. Челябинская область здесь первая в России. В декабре мы вышли подписание договора с ДОМ.РФ, и в июне у нас пошла выборка первых траншей.

Добавим, что в Челябинской области сейчас строится 504 дома. В Челябинске за первое полугодие застройщики ввели в эксплуатацию 37 многоквартирных домов на 352 тыс. кв. м. (в прошлом году их было 19 площадью 268 тыс. кв. м.).

— По информации застройщиков до конца года в Челябинске сдадут 38 МКД площадью 335 тыс. кв. м. Таким образом мы планируем в 2022 году ввести 700 тысяч квадратных метров, на 110 тыс. кв. м. больше, чем годом ранее, — пояснил Владимир Шамне.

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