Мошенника посадили, а число жертв продолжает расти: в Магнитогорске снова будут судить лжериелтора

Магнитогорцы потеряли 3 млн рублей из-за афериста Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магнитогорске нашли еще 7 пострадавших от действий риелтора-самозванца. Это произошло уже после того, как мошеннику вынесли приговор за предыдущие аферы с жильем.

61-летний магнитогорец обманывал горожан, страдавших от безденежья и накопивших большие долги за услуги ЖКХ. Сначала он запугивал жертв, обещая, что им непременно отключат свет, воду и газ за неуплату. Потом предлагал «решение»: продать квартиру, а взамен купить другую, поменьше, зато чистенькую и без всяких долгов. Обрадованные магнитогорцы доверяли лжериелтору продажу своего жилья, а заодно заранее подписывали документы о получении платы за квартиру. В итоге они оставались и без денег, и без крыши над головой.

В мае этого года лжериелтора приговорили к 5 годам заключения за мошенничество. Но в полиции не успокоились и продолжили расследовать сомнительную деятельность мужчины. В итоге нашли еще семерых пострадавших, которые в сумме потеряли 3 млн рублей. Как рассказали в региональном ГУ МВД, теперь в отношении лжериелтора возбуждают новые уголовные дела, но и поиск пострадавших не прекращают.

Напомним, в июне в Магнитогорске задержали еще одна аферистку. Она оставляла людей без жилья, пользуясь точно такой же схемой с обещанием избавить от долгов за «коммуналку».

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