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Общество11 августа 2022 9:47

В Челябинской области добытчики полезных ископаемых, задолжавшие 74 млн рублей налогов, избежали наказания

В Челябинской области закрыли уголовное дело против добытчиков полезных ископаемых, задолжавших 74 млн рублей
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Руководители предприятия уклонились от уплаты налогов на 74 млн рублей

Руководители предприятия уклонились от уплаты налогов на 74 млн рублей

Фото: Сергей ГАПОН

В Челябинской области прекратили расследование уголовного дела против компании, которая занимается добычей полезных ископаемых. По версии следствия, несколько лет назад руководители предприятия уклонились от уплаты налогов на крупную сумму — 74 млн рублей.

В связи с этим против них завели дело по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов», но сегодня стало известно, что больше оно не расследуется.

— Ущерб в сумме более 74 млн рублей со штрафными санкциями возмещен полностью, следователем СК вынесено постановление о прекращении уголовного преследования, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

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