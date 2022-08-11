В Челябинской области добытчики полезных ископаемых, задолжавшие 74 млн рублей налогов, избежали наказания

Руководители предприятия уклонились от уплаты налогов на 74 млн рублей Фото: Сергей ГАПОН

В Челябинской области прекратили расследование уголовного дела против компании, которая занимается добычей полезных ископаемых. По версии следствия, несколько лет назад руководители предприятия уклонились от уплаты налогов на крупную сумму — 74 млн рублей.

В связи с этим против них завели дело по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов», но сегодня стало известно, что больше оно не расследуется.

— Ущерб в сумме более 74 млн рублей со штрафными санкциями возмещен полностью, следователем СК вынесено постановление о прекращении уголовного преследования, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

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