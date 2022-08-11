Жители Челябинска неделями остаются без воды из-за аварийных труб

Вода пропала и не вернулась Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Чурилово, Ленинского и Курчатовского районов Челябинска жалуются на долгое отсутствие водоснабжения.

В Ленинском районе с проблемой столкнулись хозяева четырех частных домов на улице Гюго. Водопровод там прорвало еще 2 августа, до сих пор подачу холодной воды не восстановили.

В МУП «ПОВВ» заявили, что по заявкам горожан организуют подвоз питьевой воды в проблемный район. Но в прокуратуре решили, что этим нарушение законодательства в сфере ЖКХ не исправить. В надзорном ведомстве требуют у директора «ПОВВ» устранить аварию и возобновить подачу воды в дома.

— Ситуация остается на контроле прокуратуры Ленинского района, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Похожие проблемы у жителей микрорайона Чурилово и 16-этажных домов по Комсомольскому проспекту в Курчатовском районе. После опрессовки, которая должна была закончиться 26 июля, им не вернули горячую воду. Вновь помешали аварии. В Чурилово с поломками пытаются справиться, в на Комсомольском ремонтировать трубы некому.

— Тепловая сеть по Комсомольскому проспекту является бесхозяйной, — заявили в администрации Челябинска.

В мэрии попросили теплоснабжающую компанию посодействовать с ремонтом, но точный срок устранения поломки указать не могут.

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