Жители Челябинска неделями остаются без воды из-за аварийных труб

Вода пропала и не вернулась
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жители Чурилово, Ленинского и Курчатовского районов Челябинска жалуются на долгое отсутствие водоснабжения.
В Ленинском районе с проблемой столкнулись хозяева четырех частных домов на улице Гюго. Водопровод там прорвало еще 2 августа, до сих пор подачу холодной воды не восстановили.
В МУП «ПОВВ» заявили, что по заявкам горожан организуют подвоз питьевой воды в проблемный район. Но в прокуратуре решили, что этим нарушение законодательства в сфере ЖКХ не исправить. В надзорном ведомстве требуют у директора «ПОВВ» устранить аварию и возобновить подачу воды в дома.
— Ситуация остается на контроле прокуратуры Ленинского района, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Похожие проблемы у жителей микрорайона Чурилово и 16-этажных домов по Комсомольскому проспекту в Курчатовском районе. После опрессовки, которая должна была закончиться 26 июля, им не вернули горячую воду. Вновь помешали аварии. В Чурилово с поломками пытаются справиться, в на Комсомольском ремонтировать трубы некому.
— Тепловая сеть по Комсомольскому проспекту является бесхозяйной, — заявили в администрации Челябинска.
В мэрии попросили теплоснабжающую компанию посодействовать с ремонтом, но точный срок устранения поломки указать не могут.
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