Срочно хватайте дождевики: на Челябинскую область надвигается шторм с ливнем и градом

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области резко ухудшается погода. В региональном ГУ МЧС объявили штормовое предупреждение. Удара стихии ждут до конца дня 11 августа и в ночь на 12 августа.

— В отдельных районах области ожидаются сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра 20 - 25 метров в секунду, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

По прогнозу, все жуткие погодные явления не избавят южноуральцев от жары. Днем в пятницу 12 августа будет до +28, а в субботу до +29. В Челябинске вдобавок сохраняется режим НМУ. Специалисты надеются, что смог начнет рассеиваться только в пятницу.

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