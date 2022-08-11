В Челябинске грабитель напал на женщину, загоравшую на берегу реки Миасс

Грабителем оказался ранее судимый мужчина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске ограбили женщину, которая загорала на берегу реки Миасс. Злоумышленник отобрал у нее дорогостоящее ювелирное украшение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Инцидент произошел недалеко от Университетской набережной. Женщина загорала одна на пляже, когда к ней подошел неизвестный мужчина. Он ударил ее по голове и сорвал с шеи цепочку стоимостью около 50 тысяч рублей.

Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. Начался поиск подозреваемого. Ситуацию осложняло то, что в момент преступления не было свидетелей.

— С целью установления подозреваемого полицейские отсматривали записи видеокамер, проводили различные технические мероприятия, которые впоследствии помогли выйти на след мужчины, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Грабителем оказался ранее судимый 36-летний мужчина. Сейчас он задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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