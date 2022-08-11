Текслер уволил обвиняемого в коррупции замминистра здравоохранения Челябинской области

В июне чиновника выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест. Фото: Ринат Ребров

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку замминистра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова, которого обвиняют в коррупции при закупке компьютерных томографов. Документ с подписью главы региона об увольнении чиновника появился на портале правовой информации.

— Освободить Кузнецова Александра Владимировича от замещаемой должности заместителя министра здравоохранения Челябинской области. Расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной службы с 11 августа 2022 года в связи с прекращением допуска гражданского служащего к сведениям, составляющим государственную тайну, — говорится в документе.

По версии следствия, Александр Кузнецов посодействовал заключению контрактов на поставку компьютерных томографов по завышенной стоимости. Общий ущерб от его действий оценивается на сумму свыше 85 млн рублей. Высокопоставленного чиновника задержали сотрудники ФСБ в феврале.

Сначала обвиняемого заключили под стражу, но 10 июня его отправили под домашний арест. Чиновник заключил досудебное соглашение и признал свою вину.

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