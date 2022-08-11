«Три дня назад исполнилось 23»: двое молодых южноуральцев разбились в жуткой аварии в Башкирии

Водитель получил права меньше двух лет назад. Фото: Соцсети, УГИБДД по республике Башкортостан

Двое 23-летних жителей Магнитогорска погибли в аварии в Башкортостане. Парни ехали отдохнуть в соседний регион на черной «Ладе Приоре». На большой скорости молодой водитель пошел на обгон, выехав на встречную полосу. Не справившись с управлением, он на полном ходу врезался в Kia Sportage, где за рулем была 36-летняя женщина – сейчас она в больнице. От удара искореженную отечественную машину откинуло в кювет. Парни скончались в госпитале. Подробности произошедшего узнала КП-Уфа.

Водитель «Приоры», Антон, недавно вернулся из армии. После службы парень серьезно увлекся машинами, часто делился фотографиями своей «ласточки». Как сообщили в ГИБДД, права он получил меньше двух лет назад и уже попадался не превышении скорости. Еще и «закатал» лобовое стекло машины тонировкой, чего делать нельзя по ГОСТу. В той же машине сидел его друг Алексей. Ему совсем недавно, 7 августа, исполнилось 23 года. За три дня до аварии.

Знакомые и близкие молодых людей поверить в их гибель не могут. Но хоть и не отрицают вины водителя, по-человечески жалеют парней и родителей.

- Не смейте говорить плохо об этих мальчишках. Я их знаю очень давно, это очень хорошие дети! Да, может, и была тонировка. Да, может, и превысил скорость, но погибли дети. Нормальные, хорошие дети, и не нужно сейчас писать про них гадости! – возмущается знакомая погибших Валерия П.

- Слезы родителей никогда не высохнут. Ребята, вы виноваты! Но вас очень жалко. Водитель переоценил свои возможности в управлении автомобилем. Родители, вам душевных сил пережить все это! Ребятам царствие небесное, - жалеет парней Татьяна Е.

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