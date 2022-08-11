В челябинском микрорайоне Чурилово продлили отключение горячей воды на неделю

Жителям Чурилово предстоит сидеть без горячей воды до 19 августа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В челябинском микрорайоне Чурилово затянулся этап гидравлических испытаний. Включить горячую воду должны были еще накануне, но срок опрессовки продлили до 19 августа. Причиной тому стала авария на трубопроводе. Сейчас рабочие устраняют последствия.

Испытания теплосетей в Чурилово начались 26 июля. Под этап опрессовок попали 97 жилых домов и 9 социальных объектов. Таким образом, горячей воды там не будет еще неделю.

На проблемы с водоснабжением этим летом жаловались не только в Чурилово, но и в Ленинском районе. 2 августа на улице Гюго прорвало водопровод, в результате чего четыре частных дома остались без холодной воды. Последствия коммунального ЧП не могли устранить больше недели. В ситуацию даже вмешалась прокуратура.

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