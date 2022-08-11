В Челябинске нашли приемную семью для брошенного на теплотрассе младенца

Ребенка нашли на теплотрассе по улице Плодоягодной
Фото: Иван АЛЕКСЕЕВ
В Челябинске подобрали приемную семью для младенца, которого оставили на теплотрассе в Ленинском районе. Малыша собирается усыновить семейная пара. Новые родители уже забрали мальчика домой. Об этом сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений региона.
— Будущие приемные родители оформили предварительную опеку, в дальнейшем они планируют усыновить ребенка, — сообщили в Минсоце.
В ведомстве рассказали, что малышу уже третий месяц, он очень активен, хорошо питается и набирает в весе. Как и все маленькие дети, мальчик очень любит, когда его берут на руки.
Напомним, младенца оставили в начале июля на теплотрассе по улице Плодоягодной. Его случайно обнаружил прохожий, который услышал детский плач. Сейчас родителей ребенка ищет полиция, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оставление в опасности».
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