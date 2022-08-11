На Первом озере в Челябинске спасли подростка, уплывшего на 150 метров от берега

Фото: поисково-спасательная служба на водных объектах Челябинска

В Челябинске отдых на Первом озере для 16-летнего подростка чуть не закончился трагедией. Молодой человек уплыл от берега на 150 метров и начал тонуть. Его заметили спасатели, которые дежурили на пляже «Чайка».

— Спасатели доставили молодого человека на берег в лодке. Медицинская помощь ему не потребовалась, — рассказали в поисково-спасательной службе на водных объектах Челябинска.

Похожая история случилась на прошлой неделе на озере Смолино. Помощь спасателей потребовалась мужчине, который заплыл за буйки на 1000 метров от берега. Горе-пловца транспортировали до земли на лодке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru