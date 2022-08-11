В школах Челябинской области не будут вводить особый эпидрежим

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Школьники Челябинской области начнут учебный год в обычном режиме. Особый эпидрежим из-за роста заболеваемости коронавирусом вводить не планируется. Об этом губернатор Алексей Текслер сообщил на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Однако глава региона поручил усилить санитарно-эпидемиологические меры безопасности во всех образовательных учреждениях.

Также губернатор попросил ускориться с исполнением предписаний Пожнадзора и Роспотребнадзора.

— Только 88% предписаний, которые выдавались в ходе контрольно-надзорных мероприятий, выполнены, — отметил Алексей Текслер. — Коллеги, надо ускоряться.

Также к 1 сентября не успеют завершить все капитальные ремонты. Это связано с большим объемом работ. Глава региона поручил организовать подвоз детей в другие ближайшие школы.

Еще одна задача к учебному году — обеспечить всех школьников горячим питанием. Учащиеся 1-4 классов получают обеды бесплатно. Возможность нормального питания должны получить и дети из средних и старших классов.

— Надо работать с родителями, льготные категории получают соответствующую поддержку, — сказал Алексей Текслер.

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