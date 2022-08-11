В 2022 году в Челябинской области планируется ввести 1,8 млн квадратных метров жилья

Алексей Текслер вручил государственные и региональные награды строителям. Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил государственные и региональные награды лучшим строителям накануне их профессионального праздника. Глава региона отметил важную роль строительной отрасли в развитии экономики, а также озвучил планы по вводу жилья.

В этом году планируется ввести более 1,8 млн квадратных метров. Это один из самых больших показателей за многие годы.

— Несмотря ни на какие сложности, я уверен, мы с этой задачей справимся, — подчеркнул Алексей Текслер.

В регионе расселяют людей из аварийного жилья, выдают ключи от квартир обманутым дольщикам. Стоит задача достроить все запланированные школы, детские сады, больницы, спортивные и культурные объекты.

Еще один акцент глава региона сделал на комплексном развитии территорий. Запущены проекты реновации старого жилья и промышленных территорий. Также важно строить здания, которые будут украшать города.

Особую благодарность губернатор Алексей Текслер выразил тем строителям, кто сегодня работает на Донбассе — восстанавливает дома и социальные объекты в Волновахе и Ясиноватой.

— Сейчас ваши коллеги из Челябинской области помогают нашим братьям восстановить нормальную человеческую жизнь, — сказал глава региона.

Лучшие строители из рук губернатора получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетные знаки и благодарности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Алексей Текслер также вручил десяти южноуральцам Почетные грамоты и Благодарности губернатора Челябинской области.

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