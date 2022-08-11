Дизайнер из Челябинска путешествует по региону с передвижным курятником

Фото: предоставлено Павлом Казиным

Дизайнер из Челябинска Павлу Казину бросил карьеру, чтобы путешествовать по региону с семьей и передвижным курятником. Историю южноуральского дауншифтера рассказывает издание hornews.com.

Сейчас Павел с семьей живет в маленькой деревне в Уйском районе. Одна из главных причин — чистая природа и возможность получать натуральные продукты. У детей Павла есть серьезная аллергия на любую пишевую «химию».

— Особенно бережно нам нужно относиться к выбору продуктов для средней дочери, так как у нее аутизм и много какие продукты она не переносит. Аллерголог, который наблюдает детей, посоветовал нам вообще избегать глютенового следа — мы не едим обычный хлеб, не покупаем пшеничную муку — только рисовую и с пометкой, что она сделана не на одних мощностях с пшеничной, — говорит «Хорошим новостям» Казин.

Сейчас семья Павла старается выращивать все самостоятельно, чтобы контроллировать еду, которую едят их дети. За это время бывший дизайнер научился доить коз, выдрессировал пастушью собаку и сделал передвижной курятник. Каждые несколько дней птиц перевозят на другой участок, что помогает животным получать максимальное количество свежей травы и насекомых. Это сказывается и на их яйцах, которые имеют гипоаллергенные свойства.

В самом Челябинске тоже начинается тренд на здоровую пищу. Так в городе открылся первый магазин екатеринбургской сети супермаркетов здоровой еды «Жизньмарт».

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