Капремонт трассы между Курганской и Челябинской области обойдется в 4 миллиарда рублей

Работы планируют начать уже в сентябре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Челябинской области потратят 4 млрд рублей на капитальный ремонт участка трассы «Иртыш», которая соединяет Южный Урал с Курганской областью. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

— Подрядчику предстоит выполнить работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск на участке км 151+000 — км 202+000, Курганская область (2 и 4 этапы), — указано на сайте.

Подрядчика хотят найти до сентября 2022 года — уже в этом месяце стартуют работы по капремонту, конец которого пока запланирован на 15 декабря 2024 года.

Более локальный ремонт пройдет в Челябинске. В городе практически на на месяц ограничат движение транспорта по улице Румянцева из-за ремонта теплотрассы.

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