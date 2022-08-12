Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 августа 2022 23:35

Капремонт трассы между Курганской и Челябинской области обойдется в 4 миллиарда рублей

Планируется за 3 года восстановить участок трассы
Андрей МОСКВИЧЕВ
Работы планируют начать уже в сентябре

Работы планируют начать уже в сентябре

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Челябинской области потратят 4 млрд рублей на капитальный ремонт участка трассы «Иртыш», которая соединяет Южный Урал с Курганской областью. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

— Подрядчику предстоит выполнить работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск на участке км 151+000 — км 202+000, Курганская область (2 и 4 этапы), — указано на сайте.

Подрядчика хотят найти до сентября 2022 года — уже в этом месяце стартуют работы по капремонту, конец которого пока запланирован на 15 декабря 2024 года.

Более локальный ремонт пройдет в Челябинске. В городе практически на на месяц ограничат движение транспорта по улице Румянцева из-за ремонта теплотрассы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru