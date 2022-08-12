«Тараканы падают с потолка»: магнитогорцы пожаловались на полчища насекомых в детской больнице

Дети боятся спать из-за тараканов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области родители юных пациентов больницы пожаловались на нашествие тараканов. Проблемы, по словам жителей Магнитогорска, возникли в неврологическом отделении детской больницы №3.

— Тараканы даже не бегают — гуляют. Дети не спят, потому что эти твари время от времени падают с потолка прямо на них. Если такое творится в палатах, то что же в столовой? — рассказала в соцсети мать пациентки Светлана Растригина.

— В инфекции помимо тараканов еще мокрицы и какие-то жуки черные есть, — поддержала жалобы другая жительница Магнитогорска.

Некоторым горожанам, впрочем, повезло не встретиться с насекомыми.

— Мы лежали на днях в педиатрическом отделении, там такого не было, ни одного таракана не увидела. Везде чисто, — поделилась впечатлениями еще одна участница дискуссии.

В региональном министерстве здравоохранения в ответ на жалобы сообщили, что обработку от насекомых и грызунов проводят в больнице каждые три месяца. В последний раз это делали как раз почти три месяца назад: в середине мая.

— Следующая плановая капитальная дезинсекционная обработка неврологического отделения № 6 будет проведена 12 августа этого года, — говорится в комментарии минздрава.

В больнице собираются также ужесточить контроль за хранением в палатах продуктов, которые приносят пациентам.

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