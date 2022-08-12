Утонул или сбежал? В Челябинской области ищут мужчину, о котором никто ничего не помнит

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области разыскивают пропавшего мужчину. В последний раз его видели на берегу реки Тогузак в Варненском районе. Он отдыхал там на «диком» пляже недалеко от базы отдыха «Тополек».

Приятели мужчины так погрузились в отдых, что не заметили, как он исчез. Никому из участников вылазки на природу не удалось вспомнить точно, что произошло.

— Все понят, что один из мужчин ушел купаться, но что случилось позже, никто пояснить не смог, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Один из свидетелей, впрочем, заявил, что видел пропавшего на противоположном речном берегу. Но ни криков, ни всплеска от падения в воду потом не слышал.

Спасатели предполагают, что пропавший мог утонуть. 11 августа до наступления темноты они обошли оба берега и обшарили реку крючьями-«кошками» с лодки. Результата не было. 12 августа поисковую операцию возобновили.

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