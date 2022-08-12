Алексей Текслер предложил платить пособие на второго ребенка большему количеству семей

Список получателей выплаты должен расшириться Фото: Алексей ФОКИН

В Челябинской области планируют изменить условия, при которых выплачивают пособие после появления второго ребенка в семье. Количество получателей выплаты должно вырасти. Законопроект об изменениях внес на рассмотрение областного Заксобрания губернатор Алексей Текслер.

Сейчас деньги из региональной казны выдают родителем при рождении или усыновлении второго ребенка. Но только если в семье очень маленький среднедушевой доход — не выше прожиточного минимума.

По новым правилам выплату смогут получать семьи с доходом не более двух величин прожиточного минимума для трудоспособных граждан — то есть, не более 28 506 рублей.

Деньги, как и прежде, будут перечислять ежемесячно, пока ребенку не исполнится год. Сейчас родители каждый месяц получают по 6 844 рубля. Это ровно половина прожиточного минимума для детей. Сумма может измениться, если в регионе установят новую величину прожиточного минимума.

— Когда рождается второй ребенок, меняется ситуация, необходимо оказывать дополнительную помощь, — рассказал Алексей Текслер. — Поэтому мы приняли соответствующее решение для поддержки южноуральских семей.

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