Еще больше магазинов для небогатых: в Челябинске открываются продуктовые дискаунтеры «Чижик»

Челябинцев собираются завлекать в магазин сравнительно дешевыми продуктами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стали известны даты открытия в Челябинске четырех продуктовых магазинов торговой сети «Чижик». Она позиционирует себя как «жесткий дискаунтер» — место, где товары продаются по ценам ниже рыночных. Значительная доля продуктов на прилавках — собственные торговые марки магазина, товары для которых заказывают у мелких и средних поставщиков. Сейчас таких собственных продуктов в ассортименте около 40%: бакалея, мясные консервы, мороженое, напитки и «молочка». «Чижик», так же как «Пятерочка» и «Перекресток» принадлежит компании X5 Retail Group.

Как сообщают в компании, 15 августа заработают «Чижики» на улице Российской, 63 и на улице Зальцмана, 23. 17 августа откроется магазин на Российской, 251. 19 августа — торговая точка на Чичерина, 38В. Кроме того, «Чижик» появится в селе Кунашак, на улице Ленина, 78 и в Троицке на улице Гагарина, 16В.

— Мы очень довольны результатами «Чижика» – они подтверждают особую популярность формата среди населения, — рассказал о стимулах к открытию дополнительной торговой сети с низкими ценами в Челябинской области главный исполнительный директор X5 Group Игорь Шехтерман.

Ранее в Челябинске открылся первый магазин сети «Жизньмарт».

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