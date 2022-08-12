В Челябинске появились граффити в память о южноуральцах, героически погибших на Украине

Летчик Александр Подшивалов был награжден орденом Мужества посмертно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске появились муралы в память о южноуральских офицерах, которые погибли во время спецоперации на Украине. Граффити украсили фасады домов по Свердловскому проспекту, 58 и по Комсомольскому проспекту, 9. Один рисунок посвящен летчику Александру Подшивалову, а второй — танкисту Константину Глушкову.

Инициативу поддержал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Наши парни героически себя проявили, оба посмертно награждены орденами Мужества, — отметил глава региона. — Наш долг — сохранить память о Героях. Они отдали жизни за свободу и мир на донбасской земле. Пусть об этом знают и помнят все.

Правительство Челябинской области поддерживает участников спецоперации и материально. В июне 2022 года по решению губернатора Алексея Текслера введены единовременные выплаты за участие в спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и Украины. Дополнительную поддержку получают военнослужащие и сотрудники Росгвардии, а также волонтеры, командированные лица.

Размер выплаты варьируется от 300 тысяч рублей в случае получения ранения до 1 млн рублей членам семей погибших военнослужащих.

Ранее в ходе своего обращения к областному парламенту губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что социальная защита семей военнослужащих, которые мужественно исполняют свой воинский долог, – одна из важнейших задач государства. Также глава региона призвал обеспечить выполнение всех поставленных в рамках спецоперации задач, в частности, наладить нормальную жизнь на независимом Донбассе.

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