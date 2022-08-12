Ровно 341 тыс. заболевших: коронавирус в Челябинской области перешел новый рубеж

Сейчас болеют более 2 тыс. южноуральцев
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последний день в Челябинской области диагностировали коронавирус у 236 человек, в том числе у десятерых школьников. Заболеваемость продолжает расти, накануне новых заболевших было на 6 меньше.
По данным регионального министерства здравоохранения к 12 августа, от Covid-19 лечатся 2 329 жителей Челябинской области.
Один пациент за сутки умер от ковидной пневмонии.
А за все время с начала пандемии коронавирус обнаружили ровно у 341 тыс. южноуральцев
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