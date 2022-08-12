На заседании общественного экологического совета обсудили вопросы строительства мусоросортировочного завода в Миассе

В Миассе с участием ЦКС состоялось заседание рабочей группы общественного экологического совета при администрации Миасского городского округа. В повестке дня - строительство мусоросортировочного комплекса вблизи 1763 километра федеральной трассы М-5 «Урал». В формате диалога стороны под председательством Александра Логунова обсудили основные спорные моменты, связанные с изменением функционального назначения земельного участка под возведение данного объекта. Перечень этих вопросов был изложен в письме жителем поселка Атлян и адресован рабочей группе экологического совета.

Руководство ЦКС в очередной раз заверило присутствующих, что на земельном участке, изменение статуса которого сегодня активно обсуждается горожанами, будет размещен только сортировочный комплекс без создания объектов по захоронению. Более того, планируемая дислокация будущего технопарка не попадает ни в одну охранную зону.

Участники общественных обсуждений выразили обеспокоенность и по поводу отсутствия проектной документации на строительство данного объекта. На их претензии представители рег. оператора отметили, что процедура перевода земельного участка из сельскохозяйственного назначения в промышленное является первым и обязательным этапом в процессе согласования.

«На первом этапе для нас принципиально важно определиться с земельным участком. Как только этот вопрос будет урегулирован, на месте предполагаемого возведения начнутся инженерно-экологические изыскания, которые позволят оценить большинство возможных рисков. На сегодняшний день, не имея на руках заключения экспертов, мы можем утверждать о наличии или отсутствии таковых. Уверен, что и на следующих этапах, как и сегодня, мы будем максимально открыты для общественности и готовы предоставить экспертам доступ не только к материалам проекта, но и, в будущем, на строительную площадку», - заверил заместитель генерального директора по производству ООО «ЦКС» Алексей Петров.

Реализация проекта по строительству мусоросортировочного комплекса будет вестись в рамках национального проекта «Экология». Запуск такого объекта позволит сократить объемы захоронения отходов. Это безусловно будет способствовать улучшению экологической ситуации, что крайне актуально для туристически нагруженного Миасса, в котором ежегодно генерируется порядка 47 тысяч тонн ТКО.

Отметим, Экологический совет является консультативным органом при администрации Миасского городского округа. Такой формат позволяет сторонам обсудить «болевые» точки и найти грамотный подход в решении спорных вопросов. Администрация МГО и впредь будет выступать проводником между инвесторами проекта и представителями общественности при обсуждении строительства мусоросортировочного комплекса. Экологическая составляющая должна стать ключевой в этом вопросе.

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