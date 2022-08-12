В Верхнеуральске к 1 сентября откроется новая школа на 500 мест

Фото: пресс-служба минобра Челябинской области.

В Челябинской области готовится к открытию школа в Верхнеуральске. 1 сентября учреждение готово принять 500 детей. Решение о строительстве было принято губернатором Алексеем Текслером в 2019 году после поездки в Верхнеуральский район. Глава региона узнал, что дети обучаются в здании, возведенном еще в конце XIX века.

1 сентября дети Верхнеуральска встретят в новой школе — 20 классов полностью укомплектованы. В кассы завезли компьютеры, проекторы, интерактивные панели, планшеты, большое количество материала на электронных носителях и другое оборудование.

Также в здании появился пищеблок, вы старом здании его не было. Отдельная группа будет принимать детей на продленный день. Кроме того, для школьников сделали хореографический и тренажерный залы, спортивные площадки, сенсорные комнаты и зимний сад.

Чтобы было удобно добираться до школы, область подарила автобус. Еще 1 млн рублей из областного бюджета был направлен на закупку новых учебников.

Также 1 сентября новая школа откроется в Кунашакском районе.

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