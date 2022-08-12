Прокуратуру попросили проверить, почему на очистку Миасса тратятся миллионы, а река все равно заросшая

Реку Миасс чистят на протяжении нескольких лет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прокуратуру попросили проверить ситуацию вокруг заросшей реки Миасс. Обращение в ведомство направил председатель Челябинского отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков.

Дело в том, что Министерство экологии заключило очередной контракт на очистку реки. Этим будет заниматься компания Агроинвестстрой, за свою работу подрядчики возьмут 4,8 млн рублей. Щербакова смутило, что несколько лет назад был заключен подобный контракт, который не дал никаких результатов.

— В августе 2019 года Минэкологии уже проводила торги на аналогичные проектные работы этого же участка реки, заключила контракт на 11,5 млн рублей до 1 сентября 2020 года. И заплатила аванс в размере 3,3 млн рублей. Этот контракт до сих пор на стадии исполнения, сведения о штрафах и неустойках к подрядчику отсутствуют, — пишет Ярослав Щербаков.

Почему Миасс чистят каждый год, но заросли никуда не деваются? Отсутствие течения и недобросовестность подрядчиков, повлекшая за собой уголовные дела, — это лишь часть проблем. «Комсомолка» разобралась, почему рекой не занимаются. Программа реабилитации водной артерии только в стадии разработки.

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