«Это че такое?»: жительницу Челябинской области возмутила обложка для паспорта с картой «поделенной» России

Так выглядит ошарашившая женщину обложка. Фото: Чёрное&Белое Магнитогорск / vk.com

Жительница Магнитогорска Челябинской области Елена спокойно прогуливалась по магазину с недорогими товарами для дома. Среди бытовой мелочевки ее внимание привлекли обложки для паспортов. Бросался в глаза принт - карта с «поделенной Россией».

Елену незамедлительно схватилась за телефон, сделала фото и закинула его в соцсети с эмоциональным посылом.

– Это че такое? Поделили! Россияне! Сколько надо времени, чтобы мы к такому привыкли, – написала Елена в группе «Чёрное&Белое Магнитогорск».

Женщине было невдомек, что на обложке изображена карта 17 века со сложным латинским названием Nova Totius Terrarum Orbis Geographica Ac Hydrographica Tabula или «12 Цезарей», если проще. Римские правители украшают по краям и оригинал, и репродукцию. И границы на ней делят не страны, а материки. Получается, что в мире Елены Россия занимает всю Азию. А еще на карте нет Австралии и множества открытых позднее островов.

– Где вы увидели здесь политическую карту мира? Вы не в курсе, что существуют и другие карты, причем еще и разных веков? Поменьше смотрите зомбоящик, – посоветовал в комментариях житель Магнитогорска Александр.

Но даже в общении с КП-Челябинск Елена продолжала настаивать на том, что обложка возмутительна и совсем не патриотична.

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