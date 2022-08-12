Ничего себе игры! Житель Миасса дал другу телефон поиграть и лишился 200 тыс. рублей

Друг жителя Миасса оказался не очень надежным, зато ловким Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области молодой человек попросил у друга телефон, чтобы поиграть, и заодно украл 200 тыс. рублей. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», жертвой предательства стал 20-летний житель Миасса.

Горожанин зашел в мобильное приложение банка и обнаружил, что пропала крупная сумма денег. Он обратился за помощью к полицейским. А те быстро выяснили, что деньги похитил 22-летний друг, недавно гостивший дома у миасца. Молодые люди были в настолько хороших отношениях, что друг знал пароль от банковского личного кабинета хозяина. Гость попросил мобильный телефон поиграть, между делом зашел в приложение банка и перевел себе деньги.

Пока полицейские разбирались, что произошло, вор успел потратить половину суммы. Оставшиеся деньги у него изъяли.

Вскоре задержанный усовестился и компенсировал другу те деньги, что украл и успел потратить. Это не избавило его от уголовного дела о краже. Миасцу грозит штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 6 лет.

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